SEGOB: ESTRATEGIA DE “ABRAZOS NO BALAZOS” HA DADO RESULTADOS

Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación, señaló que a casi un año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador la estrategia de “abrazos y no balazos” ha dado resultados.

“Por supuesto que funciona… este es un tema de cultura también. Tenemos que cambiar la dinámica para las nuevas generaciones de que no todo se arregla a golpes, no todo se arregla en una discusión, no todo se arregla a balazos”, afirmó.

Enfatizó que la Federación nunca va propiciar que “nos ahoguemos en ríos de sangre”, como ocurrió con el conservadurismo de sexenios pasados, por lo que nunca se utilizarán las fuerzas armadas para reprimir cualquier manifestación de carácter popular o social.