Seguridad Pública no puede detener a quienes no usen cubrebocas

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no tiene facultades para detener a persona alguna por no usar el cubre bocas y proteger su salud, pues no hay Ley ni Reglamento que lo autorice, indicó su titular Jorge Argaez Uribe, ante el pronunciamiento que hiciera recientemente el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Juan Antonio Renedo Dorantes.

Indicó no se trata de estar arrestando a la gente, ya que es un tema de conciencia ciudadana; lo que sí puede hacer es repartir cubre bocas que entregó a la corporación el Gobierno del Estado en comunidades, colonias y fraccionamientos, entre otros puntos y exhortar a la población a no agruparse, como ocurre en el malecón de la ciudad.

Por otra parte, aseguró ha disminuido en un 30 por ciento la incidencia de robos en general, y lo atribuyó a la contingencia sanitaria, y apuntó el desinterés de las personas por presentar la denuncia y hacer todos los trámites correspondientes permite que el delincuente salga libre, punto en el que señaló muchos de ellos son reincidentes con casos en los que tres personas detenidas en Ciudad del Carmen, llevaban ya 30 robos cometidos en diferentes comercios de la Isla de Tris.

Por último, ante los robos cometidos a escuelas, apuntó no puede poner un policía en cada plantel y lo que realizan es labor de vigilancia, que consiste en supervisar sobre todo en las escuelas que tienen un velador, ver si cumple con su función e ingresar al predio y revisar si no hay algo sospechoso.