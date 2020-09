Selena Gomez relató que sufrió discriminación por ser latina

Lejos a lo que cualquiera pudiera imaginarse, la actriz Selena Gomez reveló que durante su niñez sufrió discriminación por ser latina y que una vez que dejó Disney sintió presión para “mostrar más piel”.

La actriz y cantante manifestó lo anterior donde habló de su nueva línea de maquillaje y explicó su gusto por la palabra “Rare”, que significa “raro” o “rara” en español.

“Siempre había querido (usar) Rare”, indicó la artista quien asocia el término como la palabra más cercana a su “identidad”.

“Quiero enseñarle a la gente que está bien ser diverso y distinto, o pasando por algo diferente. Quería que se sintiera que todos están incluidos”, expuso.

“Pasó con mi papá (Ricardo Gómez) en Texas. Gente usó un término despectivo contra él y me acuerdo que él me decía no hagas nada, ignóralo”, comentó.