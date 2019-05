¡SEMARNATCAM Y PANTHERA MÉXICO PROTEGERÁN JAGUAR!

Con el propósito de implementar el monitoreo biológico de las Áreas Naturales Protegidas que permitan preservar el hábitat para la biodiversidad existente en las Reservas Estatales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Campeche (SEMARNATCAM) y la Asociación Civil “Conservación Panthera México”, signaron un convenio de colaboración para la donación de 100 cámaras trampa y tarjetas SD.

El titular de la SEMARNATCAM, Roberto Iván Alcalá Ferráez y la directora de Panthera México, Diana Friedeberg Gutiérrez, firmaron el convenio con el cual se consolida el trabajo en equipo para cuidar y proteger una de las especies más emblemáticas del Estado, como es el jaguar.

Durante su intervención, Alcalá Ferráez comentó que desde 2018 iniciaron los trabajos de coordinación con la Asociación Civil Panthera y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para la elaboración de censos de la población de fauna, y el instrumento más preciso es la instalación de cámaras de fototrampeo.

Recordó que el año pasado se instalaron cámaras dobles como sencillas en la Reserva Estatal de Balam Ku cubriendo aproximadamente 385 km cuadrados, captándose 141 imágenes de jaguar y de 2,914 mamíferos pertenecientes a 31 especies, “de esta manera seguimos construyendo procesos de intervención en materia de investigación en la Reserva”.

Es por ello, que en este 2019 se planteó la donación a la SEMARNATCAM de 100 cámaras trampa y tarjetas SD para seguir fortaleciendo las acciones de monitoreo en este sitio, que se complementa a la donación de pilas que hiciera una empresa particular.

-Estamos viendo 4 años de esfuerzo porque las reservas estatales estaban creadas bajo un esquema de decreto y con programas de manejo, pero ahora hay un gran esfuerzo para tener presencia institucional y administrarlas de la mejor manera, ante las presiones que las ANP´s tienen en el país, indicó.

Destacó que el tema ambiental está en el centro de la agenda, lo que conlleva a hacer más esfuerzos para que estas herramientas de aprovechamiento y conservación sustentable se administren de la mejor manera.

Por su parte, la directora de Panthera México, dijo que el objetivo de estas acciones es la conservación del jaguar, y al hacerlo, también se protege el ecosistema, conscientes de que son un símbolo cultural para el país y que vale la pena salvar.

Reconoció que existe un gran esfuerzo en materia de conservación, pero no se tendrían resultados eficaces si no diera la unión de esfuerzos entre las organizaciones no gubernamentales, el gobierno y las comunidades.

-Campeche en especial, el corredor que va de Laguna de Términos a Calakmul y las Reservas Estatales son fundamentales para la conservación de especies no solo de México sino para toda Latinoamérica, es un área fundamental para lograr mantener esta especie a que sobreviva a largo plazo-, puntualizó.

Por su parte, el investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, comentó que han tenido un trabajo intenso en los últimos dos años, con talleres, trabajo en campo gracias al apoyo de la SEMARNATCAM, que han permitido elaborar el censo de jaguar.

Dijo que se cuenta con estimaciones claras de cuáles son las poblaciones en las Reservas Estatales y en el gran Calakmul, lo cual sirve de apoyo para la toma de decisiones.