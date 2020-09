Senado envía al INE dos solicitudes de consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes

El Senado de la República envió al Instituto Nacional Electoral (INE) dos peticiones de consulta popular, que se presentaron por ciudadanos, para investigar y enjuiciar a ex presidentes de México.

Además envió a las comisiones de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público la solicitud de consulta popular, presentada por senadores de diferentes Grupos Parlamentarios, la cual busca que el gobierno otorgue un apoyo económico a los trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo por motivo de la crisis económica generada por la pandemia.

El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar remitió al INE la petición presentada por los ciudadanos Norma Ariadna Sánchez Bahena y Manuel Vázquez Arellano, con la que proponen se investigue y se inicie un proceso judicial en contra de ex presidentes.

Ramírez Aguilar explicó que esta solicitud fue presentada dentro del plazo que marca la Ley, e indicó que el INE tiene en un plazo de 30 días naturales para que verifique que ha sido suscrita en un numero equivalente, al menos, por el dos por ciento de los inscritos en la Lista Nominal de Electores.

De igual forma, turnó al INE la solicitud presentada por Yeidckol Polevnsky Gurwitz, que propone realizar una consulta popular para investigar a los ex presidentes del país. Eduardo Ramírez Aguilar señaló que esta petición también se recibió dentro del plazo establecido, por lo que se envió al órgano electoral para que revise si cumple con los requisitos mencionados en la ley.

También se informó que siete avisos de intención no fueron formalizados. Se tratan de asuntos, como el proyecto terminal aérea México en Texcoco; Santa Lucía, Aeropuerto Benito Juárez-Toluca; la reubicación de la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa; considerar como delitos graves del orden común, las acusaciones presentadas por el ex director de PEMEX, Emilio Lozoya, en contra de ex presidentes.

La investigación y, en su caso, el enjuiciamiento de los expresidentes de la República por su presunta participación en hechos de corrupción; otorgar representación en la Cámara de Diputados a los Mexicanos Residentes en el Exterior, y el pago de agua a Estados Unidos con el contenido de las presas Luis L. León, Francisco I. Madero y La Boquilla.