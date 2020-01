Sepesca, ajena a demanda de pescadores de altura

Tras señalar que pescadores de altura se reunieron en fecha reciente con el secretario de Pesca Federal para plantear su inconformidad por el aumento de la zona de exclusión en la Sonda de Campeche, Raúl Uribe Haydar, secretario del ramo en la entidad, dijo será el presidente Andrés Manuel López Obrador quien tome la decisión a sus demandas.

Dijo que este asunto “es cuestión de la Cámara Nacional Pesquera” y que la Secretaría a su cargo “ha sido respetuosa de todas las acciones porque ellos no son gobierno, son una agrupación que es autónoma”.

Uribe Haydar afirmó, la queja no es la reducción de las áreas de pesca sino los temas de exploración y explosiones en el mar y que Petróleos Mexicanos no ha dado cuenta de sus planes o el impacto que tendrá en el área pesquera y aclaró no es la secretaría estatal la que hace estudios, ni es autoridad ambiental para determinar o hacer estudios sobre las prospecciones pesqueras ni autoridad que pueda emitir permisos y multas “pero somos una autoridad que generamos políticas públicas para cuidar al sector pesquero”, e hizo un recuento de los programas que maneja la dependencia.