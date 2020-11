Si algún día me pongo el cubrebocas sería por respeto a la gente: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que si algún día se pone cubrebocas será por respeto a la gente y no porque lo necesite.

“Si yo algún día me pongo cubreboca sería por la gente, por respeto a la gente. No me pongo porque guardo la distancia y porque el doctor me dice, me ha dicho porque no es necesario si no estoy infectado, que hay que ponérselo para no infectar a otras personas”, expuso en conferencia de prensa matutina.

“Me lo pondría nada más porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente, de que aun sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda, todos con su cubreboca. Todos. Este es un pueblo extraordinario”, declaró.

“En situaciones como este, el afán autoritario siempre busca limitar las libertades, no, nosotros tenemos que ejercer nuestras libertades de manera responsable. Yo lamento y lo digo con todo respeto lo que está sucediendo en Europa, porque el toque de queda, medidas coercitivas, cierre completo. Nosotros no vamos a eso. ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo extraordinario, muy consciente”.