¡SI NO PUEDE, QUE ALCALDE BUSQUE AYUDA!, RECOMIENDA DIPUTADO DE MORENA

Cuando algo estalla es porque no se tuvo la pericia para resolverlo; es necesario que el presidente municipal Eliseo Fernández Montufar debe buscar todas las maneras posibles para solucionar un problema; ¡si no puede, que busque ayuda!,señaló José Luis Flores Pacheco, coordinador parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado.

Señaló que tanto los trabajadores y el organismo sindical que los representa, como las autoridades municipales, deben privilegiar el diálogo.

-Los trabajadores tienen que tener el conocimiento de que tienen que cumplir con una obligación laboral, es correcto pero el Ayuntamiento tiene que cumplir con una función y ésta es ver por todas las maneras que este tipo de situaciones se resuelvan.

-El Alcalde debe encontrar las maneras y cuando un problema estalla es que no se tuvo la pericia para resolverlo… con todo respeto lo decimos: creo que las huelgas son necesarias cuando no se le escucha a los ciudadanos, pero si se les escucha y se llega a un consenso, un acuerdo, no debe de haber más problema.

-Aquí lo indispensable es que los trabajadores son necesarios para el Ayuntamiento y un buen gobierno es necesario para todos los ciudadanos –indicó y reiteró lo que faltó es la pericia para resolver el problema.

-Nadie que esté en funciones no puede decir que no puede hacer las cosas. ¡Es su obligación y a veces son difíciles pero así es!; como presidente municipal es su obligación buscar soluciones ¡y si no puede, que busque ayuda!, pero aquí lo indispensable es que todo se solucione y que los trabajadores comprendan hay cosas que no se pueden resolver porque económicamente no es posible, pero otras solo es cuestión de voluntad política.

Por último, dijo que aunque haya estallado la huelga de trabajadores del Ayuntamiento de Campeche, el diálogo es indispensable en todo momento y es obligación de cada representante popular encontrar soluciones.