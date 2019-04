SIGO SIENDO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MORENA: FLORES PACHECO

No es el consejo estatal el que tiene facultades para retirarme del cargo de presidente del Consejo; es una decisión que toma la dirigencia nacional del partido, aseguró José Luis Flores Pacheco, coordinador parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura, luego de que el ex dirigente Carlos Ucam Yam, publicitara en redes sociales su supuesta destitución.

En entrevista, Flores Pacheco indicó se enteró el día de ayer durante la sesión de cierre del segundo periodo ordinario de la LXIII Legislatura y se dijo asombrado pues debe haber primero un procedimiento legal.

-Tiene que haber derecho de audiencia, es todo un protocolo, tienen que intervenir las instancias federales y la verdad, nunca vi eso. El Consejo no puede quitar y poner, primero porque fuimos electos en una asamblea desde el 2015 –indicó y agregó ya se finiquitó a todos en su calidad de consejero, aunque aclaró a nivel nacional están en la aprobación de un periodo extraordinario.

-Todo se prorrogó un año. Hasta el mes de noviembre habrá elecciones nuevas y todos podrán participar de nuevo o elegir a otros. No sé si hay mala asesoría o interpretación; respeto a mis compañeros porque algo tendrán ellos, pero sí les digo que mis derechos políticos están salvaguardados porque no hay una notificación.

-El estatuto es muy claro. La única manera de que te destituyan es porque hayas faltado a algunos de sus artículos y hasta ahorita, no… llevo nueve años… tendrán que acatar cuando la Comisión de Orden y Justicia les llame y será su responsabilidad.

-El Consejo no tiene mayor actividad porque la presidenta nacional es la que está en este periodo extraordinario y ella determina quién debe dirigir al partido o ser responsable y en el caso de Campeche, es Patricia León López.

-Deberían verlo de manera interna y no sacarlo a la luz porque a final de cuentas, crea una mala imagen. Respeto lo decidido, no estoy de acuerdo porque no se siguió un procedimiento y vamos a esperar si me notifican; hasta el momento sigo siendo presidente del Consejo.