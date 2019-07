SIGUE PLANTÓN DE CAMPESINOS, ACUSAN A MEAVE DE OBSTACULIZAR AVANCES

A 32 horas de que iniciaran su plantón de protesta para que se cumplan los acuerdos firmados en abril pasado, en la Ciudad de México, los campesinos simpatizantes del Frente Campesino Independiente “Emiliano Zapata” (Freciez), mantienen su manifestación en las inmediaciones del Palacio Federal, cuyas puertas se mantienen cerradas aunque ya no hay persona alguna en su interior.

Durante una visita al lugar, se constató la presencia de los inconformes y de su líder Antonio Che Cu, quien aprovechó el tiempo de espera para reunirse con el secretario de Desarrollo Social y Humano (Sedesyh), para plantearle algunas de las necesidades que enfrentan las comunidades en materia de servicios, apoyos en vivienda, financiamiento, entre otros.

En breve entrevista, Che Cu se quejó de la falta de interés de la delegada federal Katia Meave Ferniza para contribuir a resolver la problemática de tierras, y lo atribuyó al desconocimiento que aseguró es total por parte de la funcionaria federal y afirmó solo se ha dedicado a obstaculizar los avances y logros obtenidos, que dijo llevaron al plantón que durante 35 días hicieron en la Ciudad de México, como medida de presión para ser escuchados por el Gobierno de México.

Aseguró la protesta no es porque ahora MORENA sea quien esté el frente de la nueva administración federal porque “con Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, también nos manifestamos; es un problema con el que hemos luchado durante muchos años, y lo que pedimos es se respeten los acuerdos tomados en noviembre y diciembre pasados y en abril del presente año.

-Katia Meave no está inmiscuida en la problemática. Esta situación ya no es solo de campechanos porque también hay gente de Chiapas, de Oaxaca e incluso de gente de Guatemala y Belice… Campeche ha sido el amortiguador de la gente que viene de otros Estados en busca de tierras y ahora no solo eso, pero la delegada no sabe qué es lo que pasa y solo ha obstaculizado y desvirtuado el movimiento y la problemática existente –concluyó no sin antes señalar que por la tarde se espera una reunión entre diputados locales, y representantes de los tres niveles de gobierno, entre ellos Meave Ferniza.