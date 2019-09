SIGUEN LOS CONFLICTOS EN MORENA CAMPECHE

Nuevo conflicto en puerta en el partido MORENA en Campeche, luego de que la consejera Gladys Zavala Salazar, acusara inactividad total en las instalaciones en esta ciudad, así como cierre de oficinas, de lo que responsabilizó a su actual presidenta, Patricia León y al legislador José Luis Flores Pacheco.

En entrevista en las instalaciones de MORENA en Campeche, donde las oficinas en su interior mantenían sus puertas cerradas y no se observaba actividad alguna, Zavala Salazar señaló se presentó en las instalaciones y se encontró con cerraduras en algunas áreas, sin que el Contador del Comité estatal pudiera explicar el motivo.

-Él es el que debe informar antes de alguna acción, por qué motivo se cambió la chapa porque no somos ningunos ladrones, somos fundadores de MORENA –manifestó-. Es lamentable que quienes están encargados de MORENA Campeche tengan una conducta de sectarismo, de decir quiénes entran y quiénes no.

-De un grupo que se dice no tener injerencia y no abonan a la unidad a la que llaman en las redes sociales en Campeche y me refiero a Patricia León y José Luis Flores Pacheco, y le pido de manera respetuosa, le diga a sus incondicionales que se serenen.

Deploró varias de las oficinas estén cerradas y no se encuentre la presidenta, Patricia León, y que se cancelen las convocatorias a los medios, por lo que pide lo justo para los militantes, quienes deben tratarse con respeto.

-Ya llegaron al poder y se olvidan de la militancia –afirmó.