SIMPATIZANTES DEL FRECIEZ AMENAZAN CON TOMAR DE NUEVO OFICINAS FEDERALES

Antonio Che Cu, dirigente del Frente Campesino Independiente “Emiliano Zapata”, advirtió que de no recibir este lunes una fecha precisa para la reunión y atender los problemas de tierra que enfrentan, a partir de este martes reanudarán la toma de delegaciones federales, al tiempo que acusó a la delegada federal Katia Meave Ferniza de entorpecer toda negociación y solapar actividades ilícitas.

En conferencia de prensa a las puertas del Palacio Federal, acompañado de decenas de simpatizantes, hombres, mujeres e incluso menores de edad, rodeado de pancartas en las que piden se abran las puertas del inmueble pues no fueron ellos las que las cerraron, y que atiendan a la gente a realizar trámites, Che Cu señaló a través del diputado federal de MORENA, Eraclio Rodríguez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable, pide una audiencia al presidente López Obrador antes del 17 de julio, petición que aseguró respaldan y que si se hace una movilización nacional, participarán en ella.

Rodeado de simpatizantes con pancartas en las que reclaman a la delegada federal renuncie si no puede con la responsabilidad, que se abran las puertas del Palacio Federal, que el Gobierno Federal los escuche, “pues los campesinos necesitan más ayuda que los centroamericanos”, así como “ya Basta de burlas”, y que los campesinos indígenas mayas de Pomuch “tenemos sed de justicia”, aseguró no hay alternativas de solución a los problemas de producción en el campo, a los problemas económicos que tienen las empresas del sector social.

-No se pueden quedar abandonas, urge que este Gobierno Federal se siente a discutir, analizar los problemas del campo; ya no estamos para hacer un “laboratorio” o se vengan a hacer pruebas con el campo. Se tiene que escuchar primero antes de elaborar los programas, a todos los sectores productivos si de verdad se quiere transformar.

-Lo único que se pide es se respete lo firmado, ahí está la solución –puntualizó y añadió este martes se girarán invitaciones a los Poderes Ejecutivo y Legislativo local y a la Secretaría de Gobernación ya no sea una reunión más –manifestó.

-Si el día de hoy no hay una fecha para la reunión, retomaremos la toma de oficinas federales fuera de este edificio como lo de la caseta de cobro Campeche-Champotón, que se hace por sobrevivencia.

Más adelante, sobre la reunión celebrada la semana pasada, apuntó Meave Ferniza se negó a firmar “que ella no había mandado a la gente a desinformar a las comunidades porque ahí se les dijo que ya les iban a medir, que ya iban a llegar todos los programas, para que no viniera la gente”.

-Negó que los había mandado, le pedimos lo firmara y no quiso y prácticamente se estancó esto. Está totalmente cerrada, como se siente muy “pesada” en el estado por ser la representante del Presidente de la República, quiere imponernos sus caprichos y aquí eso es lo que no estamos de acuerdo; no es posible la forma en que actúa.

Aseguró tiene un “doble discurso” pues a ellos les dice una cosa y, en las comunidades otra.

-Tenemos grabaciones del personal de Katia que ha mandado a decirles que nadie se mueva, que el artículo 14 dice el derecho a la posesión y esto es algo ilógico; hay un dueño de la tierra y esta lucha es para que se les pague, no quieren indemnizar a los ejidos, esa es la diferencia.

-Katia está solapando a gente que llegó a lavar dinero, que tiene miles de hectáreas que ha comprado, que tienen 10, 15 derechos y esto se lo hemos dicho, se lo podemos demostrar con nombres. Hay gente que no quiere se resuelva y Juan Soto Vargas es uno de ellos, compró en millón y medio de pesos, tres parcelas y ese dinero no entró al ejido. Se debe investigar y van a ver toda la pobredumbre que hay y está solapando Katia, finalizó.