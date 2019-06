SIN ACUERDO, ENTRARÁ EN VIGOR ARANCEL: TRUMP

El presidente Donald Trump informó, en su cuenta de Twitter, el final de las discusiones con Marcelo Ebrard y la comitiva mexicana por el día de hoy.

“Las discusiones de inmigración en la casa blanca con representantes de México han terminado para el día”, comentó el mandatario.

Trump comentó que hay avance en las negociaciones pero que no son suficientes como para levantar el arancel.

“Hay progreso, pero no es suficiente”. Trump ‘amenazó’ con seguir adelante con el arancel del 5% contra México en caso de no lograr un acuerdo.

Los funcionarios mexicanos buscan frenar el arancel del 5% impuesto por Trump a todos los productos mexicanos que ingresen a Estados Unidos.

Trump, por su parte, exige al gobierno mexicano aplicar medidas ‘duras’ contra los migrantes y evitar su llegada a la frontera estadounidense.

Immigration discussions at the White House with representatives of Mexico have ended for the day. Progress is being made, but not nearly enough! Border arrests for May are at 133,000 because of Mexico & the Democrats in Congress refusing to budge on immigration reform. Further…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2019