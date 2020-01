Sin aviso previo, despiden a trabajador del Infonavit

Sin previo aviso, personal de oficinas centrales anunció la baja del señor Juan Islas González, quién hasta este día ocupó el cargo de Gerente de Recaudación Fiscal del Infonavit, quien expuso su inconformidad manifestándose a las afueras de la delegación.

Acusó que se violentaron sus derechos al correrlo de repente, y es que personal de seguridad y compañeros del Infonavit impidieron su acceso.

El afectado manifestó que no se le notificó que se harían cambios y mucho menos que dejaría de trabajar en el instituto a partir de este jueves 30 de enero, “solamente llegó el personal de oficiales centrales y me dijo que ya no laboro aquí”.

Algunos compañeros se solidarizaron con su despido, entre ellos el Secretario General del comité ejecutivo de la delegación 31 Campeche del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Infonavit, Claudio Espinosa Jiménez, quien dijo que estas medidas se están tomando no sólo con el personal de confianza sino con los de base.