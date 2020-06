Sin casos de coronavirus en flota camaronera y ribereña

Hasta el momento no se han registrados casos positivos de Covid-19 en tripulantes de embarcaciones de altura o de pesca de ribera, aseguró José Florentino Gallardo, capitán de Puerto, quien señaló la pesca de altura se mantiene y su temporada concluye oficialmente el 15 del mes en curso, por lo que algunos navíos retornan y no vuelven a hacerse a la mar por no ser costeable a tan corto tiempo para el cierre.

Aseguró la reducción en la salida de navíos no se debe a la situación que se vive por la contingencia sanitaria.

En cuanto a los ingresos a los refugios pesqueros del Puerto de Altura, indicó que es la Administración Portuaria Integral (API) la que lleva el control, y su personal es quien toma la temperatura a los tripulantes, en tanto, los armadores proporcionan y están pendientes de la salud de la tripulación, entregan cubre bocas y, de detectarse algún caso, de inmediato se canalizan a las autoridades de salud y se le brinda la atención necesaria. “Al menos en lo que respecta a Campeche no se han detectado”.

-La situación es la misma en las embarcaciones menores, en la pesca ribereña.

Más adelante, Florentino Gallardo indicó operan entre 65 y 80 embarcaciones camaroneras en la temporada de captura del crustáceo, actividad que señaló es muy dinámica pues ingresan, descargan su producto y vuelven a salir, pero en los primeros días del mes, ante el cierre de la temporada, descargan y concluyen.

-La pesca es una actividad esencial, por lo que no se suspendió, siguen operando pero deben hacerlo con todas las medidas de seguridad, cuyos propietarios están pendientes de la tripulación para que no se hagan a la mar y si presentan algún problema de salud se les canalice correctamente.