SIN PROBLEMAS EN EL PAGO DE VALES DE DESPENSA: CANACO

No hemos tenido problemas en el pago de vales de despensa y ya hay algunas empresas que han adoptado de nuevo este programa, informó Jean Du Bar del Río, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur), quien afirmó están regularizados en su pago.

-Obviamente hay atrasos, sobre todo por la situación económica y eso, pues sabemos hay recortes pero no hemos tenido este problema, aunque no quiero decir que no pueda suceder porque podría darse el caso –apuntó.

-Todos los establecimientos están aceptando los vales, tuvimos una reunión con empresarios de Chedraui y hemos sido claros con todas las empresas, les explicamos cuáles han sido las causas de los retrasos y muchas veces los que son los –comerciantes- grandes no esperan este pago y son las deudas mayores, pero son muchas las empresas que tienen la aceptación.

Agregó son de 200 o más las que aceptan el documento y la derrama económica para la Cámara es del 2.5 por ciento del total que se entrega, que es para gastos operativos.

Comentó trabajan para la entrega y apuntó el año pasado el Ayuntamiento de Campeche compró a última hora 3.5 millones de pesos en vales, y pidió crédito, pagando en tiempos pactados. Agregó están en pláticas con el Ayuntamiento de Champotón y elaborar vales exclusivos para esa región y solamente se acepten en negocios del municipio.

Destacó el año pasado el gobierno del Estado adquirió cerca de 130 millones de pesos en vales, cifra que aclaró incluye la adquisición municipal.

Finalmente, en entrevista luego de inaugurar la Feria por el Día de la Madre, que se realiza los días 8 y 9 de mayo en las instalaciones de la Cámara, apuntó en la página web de la Canaco, tienen toda la información de dónde puede realizarse el canje de vales.