SIN QUEJAS CONTRA EMPRESARIOS POR PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

Aunque no determinó cifra alguna, Carlos Tapia López, secretario de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) aseguró la mayoría de las empresas que consultaron el portal del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que puso en marcha el Gobierno de México, la mayoría optó por esta oportunidad y obtuvo una beca para recibir a jóvenes y hasta el momento no hemos recibido queja alguna.

Entrevistado en las instalaciones de ese organismo, comentó sería importante que los empresarios que manejan este tipo de programa de manera directa, den su opinión de cómo está operando.

-Escuchamos fuertes rumores en el sentido de que hay empresas que los reciben, que cobran la mitad y le dicen al joven que se vaya, por lo que rechazamos ese tipo de acción. Los muchachos cobran directamente, pero para recibir ese apoyo el empresario debe enviar el reporte y si no cumple, se notifica al sistema y no recibe recurso alguno.

-No hay queja como tal pero hemos escuchado rumores en ese sentido, que hay algunos que se aprovechan y la Cámara exhorta a la población en general, a quien recibe una beca del Gobierno federal, el uso sea de manera responsable y no olvidar que estos recursos eran dirigidos para empresas, para fomentar el emprendimiento, la productividad y hoy en día no lo reciben de manera directa, sino la población –indicó.

-Por ello queremos ser portavoz de que se use de manera responsable.

A pregunta expresa, apuntó el objetivo del programa me parece muy bueno, pero es pronto para decir si ha estado bien, hay que esperar al menos seis meses a un año para saberlo, empero, como empresario, las acciones del Gobierno nos han golpeado…

Señaló el Gobierno federal debe enviar a los empresarios, información pues su ausencia genera incertidumbre al empresario y esto lleva a inestabilidad económica y no haya inversiones.