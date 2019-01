SIN VIGILANCIA NI INSPECCIÓN PESQUERA, ASEGURAN INDUSTRIALES PESQUEROS

Nos dijeron que sí va a haber apoyos, no sabemos cuáles pero nos pidieron tengamos paciencia; paciencia la hemos tenido, no solo los industriales pesqueros, también los pescadores ribereños, afirmó Francisco Márquez Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpa), quien agregó hay nula inspección y vigilancia en las costas campechanas.

Márquez Zapata indicó socios de la Cámara se reunieron con la delegada federal Katia Meave y añadió que si algo han tenido ha sido paciencia, la que dijo en un momento se puede agotar, aunque aclaró no para “hacer otro tipo de cosas”, sino porque “mucha flota parará y esto incluye a la ribera”.

-Hay 200 permisos de ribera vencidos, porque las oficinas de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) en Mazatlán, Sinaloa no están operando, no se ha nombrado al subdelegado… esas oficinas en la entidad norteña, prácticamente están inoperantes.

-Algo muy importante para nosotros es que tenemos cinco vedas en curso en Campeche; cazón, caracol, pulpo, cangrejo moro y solo nombraron dos inspectores pero no tienen nombramiento ni facultades para hacer inspección y vigilancia por lo que urge tomar cartas en el asunto mientras que en lo que se refiere a permisos, las oficinas en Mazatlán están inoperantes.

Aseguró a diario pide una reunión con el comisionado nacional de Pesca, sin respuesta alguna y destacó que Katia Meave “que fue muy amable”, está tratando de arreglar esto.

.Hay cosas que no se pueden parar y entre ellas, la inspección y vigilancia así como los permisos; ahorita no hay vigilancia, aunque hay una detención por parte la Secretaría de Marina, Policía Federal de Caminos, a la persona que detuvieron la tienen que liberar porque no hay inspectores de pesca en Campeche, están nombrados pero el único que tiene facultad para la vigilancia es el subdelegado y todavía o le dan sus poderes convenientes.

Señaló lo único que hacen en estos momentos es recibir documentación, firmar despachos vía la pesca y guías de pesca.

-No sé cuánto tiempo más podamos aguantar sin inspecciones y vigilancia; se está pescando pulpo discriminadamente, está a 60 pesos el pulpo, y ya se está volviendo a pescar todo lo que se había logrado con Fernando Pizarro, se está perdiendo.