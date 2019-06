SINDICALIZADOS DEL COBACH ADVIERTEN MANIFESTACIÓN SI NO LES DAN AGUINALDOS

Al menos 60 mil trabajadores sindicalizados del Colegio de Bachilleres de todo el país podrían hacer estallar la huelga si el Gobierno Federal no resuelve el tema del recurso de los aguinaldos, así lo advirtió la dirigente del Sindicato del Cobacam, Ana Isabel May Cardeña, señalando que en Campeche son 900 los afectados por no tener asegurada esta prestación.

“No ha llegado el anexo de ejecución ya modificado, pues como federación estamos en el diálogo abriendo puertas con las autoridades para que ya se nos dé una fecha a la brevedad, puesto que es un presupuesto que tiene que pasar por una serie de procesos y sí nos preocupa que en el mes de diciembre no se pueda tener en tiempo y forma, creo que la base trabajadora no entendería este tipo de situación”.

Dijo que a ningún estado del país se ha hecho el pago, y la incertidumbre prevalece en todos los trabajadores por el temor a no contar con esta prestación de fin de año.

“Este problema es generalizado, por ello tomaremos a nivel nacional la medida que sea necesaria, el recurso de la manifestación es un recurso que nos ampara a todo sindicato y de ser necesario actuaremos porque no puede ser posible que se ponga en riesgo una prestación tan importante y esperada por todos”.