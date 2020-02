Soldado enloquece y hace una masacre en Tailandia

Un soldado tailandés mató hoy a tiros a “más de 10 personas” en Korat, una ciudad al noreste del país. “Hay más de 10 muertos y muchos heridos”, dijo el portavoz de la policía Krissana Pattanacharoen.

La información que se tiene es que el agresor fue identificado por la policía como el sargento Jakapanth Thomma, quien primero mató a tiros a su comandante y a otros dos dentro de un campamento militar y después huyó en un vehículo militar, reportó el diario local Bangkok Post.

Más tarde disparó contra civiles a lo largo de la ruta que encamina al centro comercial Terminal 21, en el distrito de Muang, donde se cree tomó rehenes.

A las 19:20 (12:20 GMT) el gatillero difundió sus actividades desde Facebook Live y se tomó una selfie en la que afirmó estar “muy cansado”.

Imágenes y videos publicadas en las redes sociales mostraban escenas de pánico y gente huyendo despavorida bajo el ruido de los disparos de un arma automática.

Según las primeras informaciones, el agresor no ha sido capturado y la policía lo busca en el centro comercial que ha sido clausurado.

Hasta el momento se habla extraoficialmente de 17 muertos y 16 rehenes en poder del atacante, elementos de fuerzas especiales tratan de someter al atacante.

A video shows soldier identified as Sgt. Jakkrapanth Thomma firing an assault rifle into the traffic close to Terminal 21 shopping mall in Korat. He has shot dead at least 12 victims so far, police say. #กราดยิงโคราช

Story: https://t.co/1qWp0ylxf8 pic.twitter.com/kR8XNeXaHp

— Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020