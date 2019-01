SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO DEBE TENER SUSTENTO: FLORES PACHECO

Cuando inicia un gobierno, tiene 30 días para hacer un análisis y determinar si hubo malversación de recursos; se tuvo hasta diciembre para entablar alguna demanda oficial, señaló el coordinador de la fracción parlamentaria del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado, José Luis Pacheco flores en relación a la denuncia que presentó la actual administración en contra del exalcalde Edgar Hernández Pacheco y la solicitud que hiciera de juicio político ante el Congreso local.

Comentó este miércoles se reunirían diputados de la LXIII Legislatura para saber los alcances del juicio político al tiempo que recordó que a nivel nacional ya no existe aunque a nivel estatal “quedó un resquicio jurídico”.

-Aquí, a final de cuentas hay que analizar los momentos. Todos saben que cuando inicia un gobierno se tiene 30 días para poder hacer estos análisis y se tuvo hasta diciembre para poder entablar alguna demanda oficial. Se hizo o no se hizo, es la pregunta que hay que hacer a todos los Alcaldes para que no sean cómplices de lo mismo.

Flores Pacheco enfatizó deben analizarse los alcances de esta figura legal, hasta dónde, qué pruebas se entregaron “porque si solamente es algo no de fondo, ya quedará entre ellos”.

Señaló que lo que su bancada propone es que todo lo que alguien meta al Congreso del Estado debe tener sustento.

-Si no de nada sirve que nos metamos al análisis si no va a haber sustento y creo que el mejor sustento él lo puede dar como presidente municipal y ver si efectivamente hubo o no el análisis que hicieron, de malversación de recursos.

-Y, en otro sentido, también ver que todo lo que se haga tenga una congruencia de lo que se dice y lo que se hace, puntualizó.