Solo habrá perdón para quienes devuelvan los recursos robados: AMLO

No puede haber perdón a los implicados que sean juzgados por los presuntos actos de corrupción denunciados por el exdirector de Pemex, Emilio “L”, se deberá reparar el daño con la devolución de los recursos robados, señaló durante su conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si no se regresa el dinero no se puede otorgar el perdón. ¿Cómo nos daremos por entendidos si no se repara el daño? Eso no lo podríamos hacer, sería complicidad. Tienen que devolver el dinero, ésa es la condición, nosotros sí podemos decir: ‘sí se reparó el daño’ y de ahí ver que se reduzcan las penas, pero siempre y cuando se repare el daño (…). El pueblo se cansa de tanta pinche transa”, manifestó.

Consideró que la denuncia filtrada del ex director de Pemex, Emilio “L”, en contra de exlegisladores, expresidentes, por presuntos actos de corrupción, es cierta debido a la reacción que han tenido los involucrados.

Dijo que si bien hay señalamientos serios en contra de políticos, corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar y llamar a declarar a los señalados por el exfuncionario.

De acuerdo con la denuncia de Emilio “L”, los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, y Carlos Salinas de Gortari presuntamente lideraron un aparato de corrupción en el que también involucró a los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade.