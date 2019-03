SON FALSAS LAS ACUSACIONES CONTRA MICHAEL JACKSON, AFIRMA LA TOYA

Luego que hace una semana se viralizara una entrevista que la cadena MTV le hizo a La Toya Jackson en 1993 en la que acusa claramente a su hermano Michael Jackson de abuso de menores y pedofilia

Anoche el equipo de comunicación de Forever, The Best Show of The King Of Pop, espectáculo basado en los temas de Jacko y que cuenta con el apoyo de La Toya, previo a su función de estreno que se llevó a cabo en el Centro Cultural 1, difundió un comunicado en el que la hermana de El rey del pop se arrepiente y aclara que esas declaraciones las dio porque en ese momento estaba presionada por su exmarido, presuntamente Jack Gordon, de quien se divorció en 1997, argumentando que era víctima de maltrato durante su relación.

“Ella está profundamente arrepentida de esas declaraciones”, dice el texto sin citar textualmente a la artista.

Además, califica tajantemente de falso el documental Leaving Neverland en el que Wade Robson y James Safechuck acusan al fallecido cantante de abuso en contra de ellos y señala que intentan rentabilizar la amistad que tuvieron con el intérprete.

Anoche, La Toya Jackson asistió a la función de estreno, cuya temporada durará hasta el 24 de marzo en la CDMX, pero no se detuvo a dar declaraciones a los representantes de los medios de comunicación que la esperaban y entró directamente a la sala para presenciar el show.

Al igual que el actor Macaulay Culkin, el cantante Aaron Carter salió en defensa de la memoria de Michael y confesó que durmió en la recámara del Rey del Pop y nada malo sucedió. “Pasé los mejores momentos en Neverland, tenía 15 años y él se sentaba conmigo y me hablaba de perfeccionismo y enfocado a mi carrera. ¡Están pisando su tumba!”, dijo a TMZ.