Sony revela cuando saldrá y cuánto costará la PS5

Será el próximo 12 de noviembre cuando se ponga a la venta el PlayStation 5, según reveló Sony en una conferencia de prensa virtual realizada este miércoles.

México será de los primeros países en los que se ponga a la venta y su precio para el mercado nacional será de 13 mil 999 pesos en su versión regular con lector de discos, mientras que la Digital Edition valdrá 11 mil 499 pesos.

El anuncio de precios prepara el escenario para un enfrentamiento de fin de año entre la Xbox y la PlayStation, cuando los consumidores siguen demandando masivamente consolas optimizadas para juegos que ofrecen títulos exclusivos.

Informaron que la consola saldrá a la venta el 12 de noviembre en Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, y el 19 de noviembre en el resto del mundo.

See you in November! pic.twitter.com/CjrQ65rJ5a

— PlayStation (@PlayStation) September 16, 2020