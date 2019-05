SOPHIE ALEXANDER, EN DESACUERDO CON ROLES IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD

La actriz Sophie Alexander cuestionó que la mujer deba contraer matrimonio y procrear hijos para cumplir con un esquema establecido por la sociedad.

“Es increíble que, en la época actual, se le exija a la mujer que deba casarse con un hombre y no con una mujer, para después tener hijos. Según la sociedad, es la única manera en que se le verá realizada y no estoy de acuerdo con eso”, expresó.

Señaló que en México existe mucha presión social para que el género femenino cumpla con el rol establecido, aunque a la mujer muchas veces no le parezca interesante ni llene sus expectativas.

El director entiende muy bien los conflictos de la mujer. Su esposa (Alejandra Olvera ) es quien escribió la película y creó un buen balance entre lo masculino y lo femenino”, resaltó Sophie Alexander.

La actriz interpreta a “Sandra”, en la película mexicana Solteras que dirige Luis Javier Henaine, una chica que busca la manera de casarse, por lo que utiliza todas las posibilidades tecnológicas que existen y que le ayuden para encontrar al hombre ideal.

Gracias a su participación en Solteras, Sophie mencionó que aprendió una lección:

“No soy la persona que seguirá ese camino. Estoy soltera y puedo decir que si me muero así, se me va a encoger mucho el corazón, pero no por una presión social, sino porque pienso que la vida es mejor en equipo. Lo que sí tengo claro es que jamás aceptaría una relación por presión, para cumplir con el rol que me marca la sociedad”, puntualizó.