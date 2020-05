SSA buscará que se prohíba acceso a cementerios el 10 de Mayo

La Secretaría de Salud acordará con la Comisión de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Copriscam) que el próximo domingo 10 de mayo, no se permita el acceso a los cementerios, e invitará a la gente a no asistir, para evitar actividades públicas que impliquen un riesgo de salud ante la contingencia sanitaria.

José Luis González Pinzón, titular de esta dependencia estatal señaló lo anterior luego de manifestar el riesgo que se corrió el pasado 30 de abril, fecha en que padres de familia salieron con sus hijos para celebrar el “Día del Niño”, lo que calificó como un “error garrafal”.

-Lo vamos a acordar con la Copriscam que no se permita el acceso a los cementerios, y vamos a invitar que no vaya la gente para evitar actividades y mantener nuestros contagios bajos; sería otro error garrafal salir de casa el 10 de mayo, convocamos a la población a que se mantenga en casa –porque- esto no termina por Decreto o una varita mágica,el 30 de mayo no es un fecha límite… al otro día no es que desaparezca el coronavirus.

-Estamos a convivir con el coronavirus y necesitamos que la población aprenda a convivir con él y se quede en casa, son dos puntos fundamentales para las siguientes semanas; algunos todavía no lo entienden, deben quedarse en casa y esos nos pueden echar a perder el trabajo de toda la población. Necesitamos que la población mantenga su sana distancia y se quede en casa –enfatizó.