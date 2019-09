SSA CAMPECHE, EN ESPERA DE MEDICAMENTOS

Rafael Rodríguez Cabrera, secretario estatal de Salud, informó que una de las principales prioridades es mejorar la infraestructura y reforzar las plantillas y se está a la espera de los medicamentos y que en cuestión de días comenzarán a llegar estos insumos.

En breve entrevista, el funcionario estatal señaló se trabaja también en la revisión de nuevas enfermedades como el caso del sarampión, del cual no se ha registrado caso alguno en nuestra entidad.

-Más que el miedo de que no haya en Campeche, lo que hacemos es capacitar al personal para que identifique los casos y no se propague.

-Estamos revisando la proporción de habitantes que tenemos con vacuna para saber qué tan protegidos estamos ante el sarampión y ante otras enfermedades.

Más adelante, comentó en reuniones en la Ciudad de México se ha hablado del incremento de casos de Dengue, padecimiento que aumentó en tres veces con relación a lo registrado en años anteriores.

-Afortunadamente todavía estamos entre los números históricos. En el 2015 hubo cuatro veces más casos de dengue en todo el país que lo que sucede ahorita.

-Estamos intensificando las campañas de movilización, las de control larvario, las de descacharrización, de información a la ciudadanía para que tengan limpios sus patios.

Finalmente, destacó todo eso de maneja con una visión no sólo nacional, sino internacional.