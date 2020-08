Stella del Carmen, Hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas protagoniza su primera portada

View this post on Instagram

Comenta con muchos corazones ❤️ y palmeras 🌴 si la primera portada de @stellabanderasgriffith (¡gracias por elegir a @glamourspain!) te parece lo mássssss #GlamourSeptiembre ✨ Fotografía: @hudsonphoto. ✨ Estilismo: @jessmonterde. ✨ Maquillaje: @mua_simonrihana (@artdeptagency). ✨ Peluquería: @bobbyeliot (@aframe_agency). ✨ Manicura: Sarah Chue (@exclusiveartists). ✨ Asistente de estilismo: Jessette. ✨ Asistente de foto: Joshua Elan. ✨ Producción: @belebob. ✨ Coproducción: @fox.and.leopard. ✨ Texto: @mariamerida. ✨ Diseño de portada: @gonzalomuino.