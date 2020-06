Sujeto arroja café caliente y amenaza de muerte a enfermera

Una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Guanajuato denunció que fue agredida por un derechohabiente, quien le arrojó un vaso con café hirviendo y la amenazó de muerte.

La enfermera expuso en redes sociales que la agresión sucedió el pasado 9 de junio, frente a las puertas del IMSS, ubicado en San Francisco del Rincón.

“Fui agredida por un derecho habiente del IMSS en San Francisco del Rincón de la clínica 7 o 52 el problema fue que los niños iban adentro del módulo de vías respiratorias área covid y los saque de ahí ya que ahí es mi lugar de trabajo, se bajó de la camioneta ya que aparte estaba estacionado en el lugar de la entrada de la ambulancia especial para el covid empezó a insultarme y además a decirme que me iba a matar donde me viera aparte me aventó un vaso de café hirviendo (sic)”, denunció.

El Delegado de Programas Integrales del Gobierno Federal, Mauricio Hernández Núñez, condenó el hecho y dio a conocer que había una denuncia contra el agresor.

La Fiscalía General del Estado, confirmó la denuncia penal que presentó en el Ministerio Público la enfermera de la Unidad de Medicina Familiar 7 del IMSS por amenazas de un supuesto derechohabiente.