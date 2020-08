TEEC pide restitución de Patricia León a dirigencia de Morena: Ella llama a la unidad

Luego de la restitución de sus derechos políticos por parte del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), y de nueva cuenta poder desempeñarse como dirigente del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Patricia León López, manifestó invitará a todas las figuras políticas y a la militancia en general, a trabajar en unidad pues ante la proximidad del inicio del año electoral, los ciudadanos están a la expectativa de conocer lo que ofrecen como instituto político.

Consideró con la resolución del Tribunal, se pone fin al conflicto al interior de ese instituto político, por lo que manifestó todos pueden participar en alguna cédula de trabajo y ser creativos para utilizar otros mecanismos de trabajo y contacto con la ciudadanía, ante la contingencia sanitaria que afecta al país y a Campeche y que en breve inicia el año electoral.

En entrevista telefónica, León López recordó que durante año y medio estuvo al frente de MORENA en la entidady que defendió sus derechos políticos-electorales y como ciudadano de poder participar y no violentó ningún aspecto de sus estatutos y nunca se le informó no podía participar, por lo que le sorprendió saber que había cometido una falta e indicó que la revisión del Tribunal deja en claro que no había incurrido en violación alguna.

-Le piden mi organización política que en un plazo no mayor de dos días se notifique debo regresar a mi encargo anterior pues no hay acto que me lo impida –indicó y se dijo agradecida por el veredicto y ahora hay que ponerse a trabajar.

Se calificó como una persona mesurada, y no agredir, ofender o denostar a nadie y que sea militante o no, se debe ser tolerante y deben respetar sus documentos básicos, sus estatutos y caminar para los proyectos políticos que tienen al tiempo que indicó los ciudadanos están atentos a su comportamiento y expectantes sobre la oferta de MORENA.

Indicó tienen proyecto para el Estad o y “en poco tiempo habrá mucho ruido” y en los encargos pendientes poner a los mejores que aseguró están en el mismo partido.

-Estoy segura que, por lo tiempos, la mayoría de todos nosotros nos vamos a ocupar por hacer trabajo e invitó a todos a sumarnos a trabajar.

Finalmente, ante la contingencia sanitaria León López señaló harán uso de la tecnología existente y las reuniones de trabajo serán virtuales, y dar continuidad al trabajo, mantener la cercanía con los cuadros del partido y los ciudadanos además de afirmar no habrá cambios en el Comité estatal.