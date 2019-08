TIROTEO EN JUEGO DE FUTBOL AMERICANO DEJA 10 HERIDOS

Una tragedia se registró en un juego de futbol americano en Mobile, Alabama luego de que se desatara un tiroteo que dejó al menos 10 personas heridas.

De acuerdo con los informes, el tiroteo ocurrió en el partido entre los equipos de las escuelas secundarias Williamson y LeFlore en el estadio Ladd-Peebles.

Diez adolescentes de entre 15 y 18 años fueron hospitalizados tras sufrir heridas, cinco se encuentran en estado crítico, señaló el jefe de policía de Mobile, Lawrence Battiste.

“Al final vamos a tener que ser más agresivos (…). Tenemos que asegurarnos que comprenden que no toleraremos la violencia juvenil en nuestro barrio”, dijo el jefe de la policía de Mobile.

Mobile, Alabama Police: At least 10 shot at Ladd Peebles Stadium after HS football game; 2 In custody

pic.twitter.com/HLvX58Qj20

— Breaking911 (@Breaking911) August 31, 2019