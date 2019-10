TOCAR PUERTAS HA DADO BUENOS RESULTADOS: GOBERNADOR

Tras reiterar que continúa tocando puertas en la actual administración federal que incluyen al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y dependencias como Comunicaciones y Transportes y Hacienda y Crédito Público, para obtener mayores apoyos para la entidad, el gobernador Carlos Miguel Aysa González indicó ahora viene la aprobación del Presupuesto de Egresos, y será en el que debe haber aportaciones mayores para el estado de Campeche.

-Tenemos muchos avances… el jueves me va a recibir el hombre que resuelve las cosas y creo que nos va a ir bien y si bien es cierto que tenemos, aparentemente 730 millones de pesos menos que el año pasado, estoy cierto que el Presidente no solo nos va a dar eso, sino más ¿por qué? Porque he recibido algunas llamadas.

Señaló entre las prioridades el campo y atender los caminos sacacosechas en reconocimiento al esfuerzo que hacen los campesinos.

Más adelante, destacó que entre sus gestiones ante la SCT está el mantenimiento de la carretera Campeche-Mérida y se asignan recursos por 5 mil millones de pesos para los próximos diez años, para su mantenimiento y para todas las carreteras.

Se refirió también a la avenida Costera y sobre su atención comentó al parecer la obra que hizo la SCT no se ha entregado al Ayuntamiento o éste no ha querido recibir por lo que buscará reunirse con el Edil y con personal de la dependencia federal para encontrar una solución.

En este contexto, aclaró tiene comunicación con el presidente municipal de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, quien lo oye y él lo escucha y que harán las cosas bien “porque la capital de lo merece” al tiempo que puntualizó para que haya una pelea, se requieren dos “y conmigo no cuenten”.

Comentó el próximo miércoles presentará su Plan Estatal de Desarrollo (PED), pues por ley debe adecuarse al Plan Nacional de Desarrollo del Presidente de la República.

-Lo vamos a replantear porque hay otro Presidente de la República y hay otras prioridades; y nosotros nos tenemos que adaptar a eso, a esas especificaciones; está por mandato de ley.

Finalmente, sobre la presencia de vendedores ambulantes en las inmediaciones de las Fuentes Monumentales, se hablará con las autoridades municipales para evitar complicaciones que afecten el patrimonio.