“Todas las casas tienen fallas”, Hernández Chérrez minimiza queja de vecinos de “Carzabela”

A pesar que habitantes del Fraccionamiento “Carzabela” han denunciado el mal estado de sus viviendas, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Campeche (FTC) Wilgen Hernández Cherrez, minimizó las quejas, pues afirmó “ya dictaminaron que no hoy problemas en la infraestructura, solo son fallas”.

Dijo “no puedo decirte que es un material de segunda” el que se empleó en la construcción de las viviendas, “porque ahí tenemos trabajadores, albañiles y son compañeros nuestros que todos los días van y están pendientes, para luego afirmar es un tema político y para justificar las fallas, argumentó es un problema que tiene el delegado –del Infonavit- con la empresa.

-Puedo garantizar que las casas están bien hechas, no solamente en “Carzabela”, hay otras zonas residenciales que se están haciendo. No te puedo garantizar porque no soy ingeniero técnico -reconoció y ante los cuestionamientos de los reporteros sobre la calidad de las viviendas, respondió que el dueño de la empresa constructora ya se comprometió a que si hay algún problema “se va a reparar”.

-Todas las casas siempre tienen fallas, los albañiles lo saben, y él se comprometió a garantizar que si hay un problema, repararlo. Es un tema de la empresa con ellos y nosotros estamos a la expectativa y que las nuevas casas que se vayan a dar, estén en buenas condiciones, en eso sí estamos pendientes. No puedo dictaminar porque no soy ingeniero.