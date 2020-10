Todos los estados reciben los recursos asignados, no se les debe nada: AMLO

Luego de que los gobernadores que integran la Alianza Federalista amagaron con romper el pacto fiscal debido al argumentar que la Federación no les entrega los recursos que les corresponden, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no se les debe nada y que incluso hay entidades con adeudos.

Durante la conferencia López Obrador señaló que la intención de los mandatarios de acabar o modificar el pacto federal debe ser mediante una reforma constitucional, pues aclaró que los recursos que se les asigna es con base en la Constitución, por lo que descartó que sea por orden del Ejecutivo y llamó a evitar la manipulación de la información.

“Algunos gobernadores plantean romper el pacto federal. Yo explicaba que esto tiene que ver con la constitución, que no es un asunto personal, no es conmigo, sino con la constitución. El presupuesto no se distribuye a capricho. Explico esto para que no haya manipulación”, dijo.

Enfatizó que si bien existen diferencias con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el gobierno de éste ha recibido en tiempo y forma los recursos que por ley le corresponden.

El titular del Ejecutivo federal incluso retó a los gobernadores de la Alianza Federalista a comprobar si hay faltantes de los recursos que se les asigna y al mismo tiempo aseveró que, en caso de hacer cuentas, serían algunos estados los que tienen deudas con la federación.

“No les debemos nada y se entregan todos los recursos que por ley les corresponden y si tienen pruebas de que no se les han entregado, que las muestren. Diría que hasta nos deben si hacemos cuentas, en algunos casos que no han pagado impuestos. Es aclarar”, aseguró el presidente.