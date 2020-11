Trabajadores afiliados a la CTM recibirán aguinaldo

Los trabajadores sindicalizados afiliados a la Federación de Trabajadores de Campeche (FTC) recibirán su aguinaldo y prestaciones este fin de año; las empresas que de manera permanente están con la CTM, están en la mejor disposición de cumplir y ya comenzaron a pagar una parte ante el “Buen Fin” y se les va a cumplir en tiempo y forma, aseguró el secretario general de ese organismo, Wilgen Hernández Cherres.

-Es algo que está en la Ley. Ahora en el caso de los trabajadores eventuales, trataremos de llegar a un buen acuerdo como es el Sindicato de Albañiles, que al menos reciban una parte proporcional, pues sabemos que no podemos presionar a los empresarios porque están en una situación difícil, y tienen la disponibilidad de apoyar al trabajador –apuntó.

Señaló ese organismo tiene en la entidad alrededor de 4 mil 500 afiliados, dependiendo el trabajo que realicen en la entidad; están taxistas, Sindicato de Operadores, de Albañiles.

-Sabemos que no podrán recibir el cien por ciento pero de que recibirán algo con el trabajo conjunto de los sindicatos y empresarios, lograremos reciban algo; hay que estar por Ley pero también con diálogo para recibir este recurso y un ejemplo sería que del total, se les entregue un 60, 70 por ciento, si se puede lograr pues la idea es no golpear la economía del empresario pues las condiciones económicas no son favorables.