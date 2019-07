TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO BUSCAL RESPALDO DE MOHA

Trabajadores del Ayuntamiento de Campeche, a quienes se les solicitara su renuncia voluntaria obligada, acudieron al sindicato de los Tres Poderes solicitando una audiencia con el líder José del Carmen Urueta Moha, para pedir su respaldo y evitar que sean despedidos por autoridades de la Comuna.

La señora Francisca Ventura Lyva y el delegado del área de Bacheo, José Alberto Huchín Uc, expresaron que esperan que el líder sindical haga algo para evitar sus despidos, puesto que el Ayuntamiento no tiene ningún sustento de peso para actuar en contra de ellos.

“Es un acoso que hemos vivido, no puede ser posible que reclamemos que nos digan el motivo del despido y hasta ahora no haya nadie, ni siquiera nuestros jefes directos que puedan aclarar la situación, es injusto y ojalá Moha pueda hacer su trabajo y respaldarnos porque Manuel Bonilla es nuestro líder pero está suspendido y no tenemos quien nos respalde”.

Señalaron que el Ayuntamiento no está cumpliendo los acuerdos firmados con el sindicato, ya que nunca se han conformado las mesas de trabajo como lo habían dicho, y por el contrario, las anomalías y arbitrariedades en contra de los trabajadores no terminan.

Este martes podrían reunirse con autoridades del sindicato de los Tres Poderes y el Ayuntamiento para definir su situación, pues no los dejan continuar laborando y tampoco les han ofrecido alguna liquidación.