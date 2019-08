TRABAJAR, ESCUCHAR Y CUMPLIR, PREMISA PARA DESARROLLO ARMÓNICO: ARMENTÍA

Si no se cumplen tres premisas fundamentales, que es trabajar, escuchar y cumplir, nunca vamos a poder desarrollar el Estado de armonía, indicó el Secretario de Gobierno, Pedro Armentía López, quien manifestó el principal blindaje para una gobernabilidad, una estabilidad económica, política y social del Estado “viene desde la pirámide más fundamental que es nuestra gente”.

En su mensaje durante la Glosa del IV Informe sobre el estado que guarda la administración pública, como parte del Eje 4 “Sociedad Fuerte y Segura”, ante diputados de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, encabezados por Ramón Méndez Lanz, como presidente de la Junta de Gobierno y Administracción, Armentía López señaló a los presentes que “hoy más que nunca Campeche necesita de todos ustedes” al tiempo que refirió muchas veces se habla de que “pateamos el bote, coloquialmente nos echamos las culpas unos a otros”.

Recordó faltan dos años para un proceso electoral y se tiene que hablar de trabajar en equipo, revisar políticas públicas, trabajar con la gente en las comunidades, porque “está harta, cansada, no porque su autoridades federal, estatal o municipal no le cumpla, sino simplemente que para ellos la máxima autoridad es la que está ahí, desde un comisario ejidal, municipal, presidente de Junta Municipal” y puntualizó para ellos las acciones y cuestiones políticas no deben interferir en el desarrollo de nuestro Estado.

-Hoy queremos que todo el sistema de Secretarías por órdenes del Gobernador Carlos Miguel Aysa, sean instituciones cercanas a la gente, que puedan ayudar, construir acuerdos en beneficio de la sociedad. Hoy, el principal blindaje para una gobernabilidad, una estabilidad tanto económica, política social del estado viene desde la pirámide más fundamental que es nuestra gente –indicó.

Contundente, apuntó la gente tiene que expresar sus carencias y necesidades, y se tiene que trabajar en un marco político que permita que el desarrollo de infraestructura se lleve a cabo todos los días y sean obras que satisfagan las necesidades de las comunidades.

-Si nosotros no escuchamos, no caminamos no recorremos, pero sobre todo si no se cumplen tres premisas fundamentales, que es trabajar, escuchar y cumplir, nunca vamos a poder desarrollar el Estado de armonía. Tenemos que armonizar las políticas públicas de los tres niveles de gobierno.

-Tenemos que hacer un plan de trabajo conformado y gestionado también por ustedes, diputados, que nos ayuden para mantener un proyecto claro, de qué es lo que queremos por Campeche; hoy los colores, los partidos, las grillas, los shows mediáticos deben quedar atrás, hoy lo que nos convoca es que seamos responsables y copartícipes del desarrollo de nuestro Estado.

-Estoy convencido que juntos podemos hacer muchas cosas por Campeche; Campeche hoy más que nunca necesita de gente entrona, luchona, echada para adelante, que demuestre que un color, un partido no puede estar por encima de un derecho colectivo. Hoy necesitamos coadyuvar, trabajar de la mano y sin temas que afecten a los demás, abonar a que esto siga avanzando.

-A dos años de que acabe esta administración, el gobernador ha demostrado en este corto tiempo que quiere estar cerca de la gente, que para poder construir el Campeche del futuro, hay que escuchar al Campeche del presente, hay que estar conscientes de lo que necesitamos es cómo constituir y abonar a que juntos podemos hacer y rescatar el valor que por historia le pertenece a nuestro Estado –concluyó.