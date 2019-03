TRABAJO CERCANO CON PEMEX, ASEGURA GOBERNADOR

Luego de señalar que en breve habrá anuncios importantes en lo que al sector energético se refiere y que se trabaja de manera muy cercana con Petróleos Mexicanos y con la Comisión Federal de Electricidad y que hay buenas negociaciones y acuerdos, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas se dijo respetuoso de las decisiones que tome la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre la revocación de mandato, así como que el Presidente de la República ha hecho anuncios que despejan y dejan claridad para su participación en una posible reelección.

Opinó de manera personal que la revocación de mandato se puede impulsar en diciembre o cualquier otra fecha “cumpliendo los tres años que es en diciembre” y entonces convocar y se le dé trámite legal, al tiempo que indicó los ciudadanos lo que quieren son resultados, avances, respuestas y soluciones a sus demandas y a los temas que tiene el país “y en eso estamos muy comprometidos”.

Sobre el traslado de la Dirección General de Petróleos Mexicanos a Ciudad del Carmen, así como las oficinas de Pemex Exploración y Producción, recordó fue un compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, proceso que enfatizó no ha sido fácil, y que se trabaja con su director general, Octavio Romero Oropeza, en reuniones en la Isla de Tris.

-Y estaremos con todo el respaldo para que Petróleos Mexicanos se asiente ahí; ha habido rumores, algunos datos, algunos comentarios, el propio Secretario, no ha habido un documento oficial pero si un funcionario declara algo, pues, se puede tomar como algo que va en muy buena ruta, porque es su palabra –apuntó- para luego afirmar se concluirán todas las obras en proceso como el Puente de la Unidad, y la realización del libramiento carretero de Carmen.

Por otra parte, sobre las denuncias de taxistas, pidió se hagan ante la Fiscalía de Justicia del Estado y se presenten pruebas.

-Y el que esté y se compruebe un ilícito, se turna, se consigna; y el que tenga que enfrentar la justicia, la enfrenta, pero la corrupción también va de los dos lados, porque hay unos que ofrecen, y también contra esos se presentan denuncias, así es esto.

-Quiero dejar con mucha claridad: a mí y al Gobierno nadie nos presiona, aquí vamos a aplicar la ley, aquí es el respeto, es la tranquilidad, es el trabajo y se aplica para todos. Aquí ni con presiones ni con movilizaciones, aquí aplicamos la ley y ustedes saben que a mí no me tiembla la mano para aplicar la ley, ¿por qué? Porque aquí tenemos que vivir en un clima de respeto.

-Y mientras más crean que pueden presionar, que pueden hacer intentos porque se violente la justicia, no lo voy a permitir y mi Gobierno no lo va a permitir de ninguna manera, porque no se pueden violentar los derechos de nadie y nadie puede hacer justicia por su propia mano. Ustedes saben que a mí me sobra carácter para eso, concluyó.