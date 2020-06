Trabajo en conjunto llevó a obtener sello de viaje seguro: Sectur

Recibir el Sello de Viaje Seguro (Travel Safety Stamp) que le otorgó el Consejo mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) fue una gran noticia para el Estado de Campeche, y es gracias a las gestiones del Gobernador y al trabajo de los empresarios, la iniciativa privada y con el que se suma a los pocos destinos a nivel mundial que lo obtienen, señaló Jorge Manos Esparragoza, secretario estatal de Turismo.

Destacó con ello, se forma el Corredor Peninsular pues Quintana Roo y Yucatán ya cuenta con él, lo mismo que Baja California Sur y, ahora, Jalisco y ponderó este distintivo da al viajero una mayor seguridad porque sabe se siguen los protocolos a nivel nacional e internacional, revisados por la OMS y la OMT.

Indicó el WTTC revisó los protocolos que se han “tropicalizado” en nuestra entidad y hace que Campeche hoy sea un de los pocos destinos con este distintivo de Sello Seguro “y una vez que estemos listos para la actividad turística, sea un aliciente más para viajar”, y exhortó a la población a permanecer el mayor tiempo posible en casa y solo salir por causas muy necesarias porque “este tipo de acreditaciones hablan del buen trabajo que se hace aquí en la Secretarías de Turismo y de Salud”.

En el caso del sector privado, señaló no se trata de hacer inversiones en estos momentos, sino de alinear las políticas públicas “hacer el trabajo, arrastrar el lápiz como lo hemos venido haciendo no se logra de la noche a la mañana, fueron ´más de mes y medio de cabildeo, hacer llegar los protocolos a Reino Unido, que nos los regresaran, hacfer algunas adecuaciones, recomendaciones… quiero ser muy claro para no perder la esencia de este reconocimiento”.

-Aquí lo importante es que Campeche está a la vanguardia, no solamente estamos trabajando con el certificado de Punto Limpio que otorga la Secretaría de Turismo federal en coordinación con la Secretaría de Salud, sino que dimos un paso más hacia adelante, en el sentido de que este importante organismo a nivel mundial le haya otorgado a Campeche este reconocimiento, habla de las buenas prácticas y, que como lo decía ayer el comunicado del WTTC se logra el primer corredor peninsular en América, el tener Quintana Roo, Yucatán en Latinoamérica el primer corredor turístico y esto habla muy importante del trabajo coordinado de hotel destino.