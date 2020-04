Transporte público seguirá mientras se pueda: Concesionarios

El servicio de transporte público se mantendrá mientras sea posible, estamos en una contingencia y no sabemos cuánto se pueda aguantar, señaló Enrique Uribe García presidente de la empresa Murallas de Campeche.

-Estamos operando el transporte mientras económicamente sea posible, en el momento que ya no lo sea o que la autoridad diga ya no… no sabemos qué pueda suceder. En estos momentos solo opera el 30 por ciento de la flota y los operadores se turnan para trabajar porque la demanda ha disminuido en un 70 por ciento por la contingencia sanitaria.

-Las unidades van semivacías y dar una vuelta con 3, 4 personas no es redituable, no sale ni siquiera para la gasolina y es prioritario llevar alimento a las familias. La situación es incierta, no hay dinero para reparar las unidades. Nos vienen pagos patronales, de nómina, gastos que no hay para solventar.

Comentó hicieron el planteamiento al Gobierno del Estado para recibir apoyos para la compra de combustible para las unidades, pero indicó los recursos vienen etiquetados y se destinan a ambulancias, patrullas y cosas que se requieren en la ciudad, por lo que no es viable hacerlo.

-Vamos a seguir hasta donde se pueda pues de las 320 unidades operan 90 “cuando mucho”.