Transportistas llegan a Palacio para pedir alimentos para sus familias

Decenas de operadores y trabajadores de la empresa de transporte urbano “Nueva Manera”, pidieron al Gobierno del Estado la entrega de despensas para la alimentación de sus familias, pues no cuentan con ingresos al reducirse al mínimo este servicio ante la contingencia sanitaria; aseguran el 80 por ciento de quienes brindan este servicio, está sin empleo.

Señalaron al inicio de la contingencia, recibían 400 pesos cada uno por los concesionarios, pero es insuficiente para mantener a sus familias en las que hay dos o tres hijos menores de edad, apoyo que se suspendió agravando su situación.

Encabezados por Guillermo Vázquez Pérez, Manuel Dorantes y Marcos Valencia, todos operadores de la empresa, se quejaron de la información recibida a su llegada por personal policiaco que se encuentra en la planta baja pues aseguraron no había nadie trabajando en el inmueble, lo que afirmaron es una mentira.

Puntualizaron su presencia no era para causar problemas, sí para reiterar su petición de apoyo planteada el jueves pasado, pues las familias enfrentan una situación de emergencia que indicaron será mayor al ampliarse al 30 de mayo, la contingencia.

-Los policías nos engañaron, solo venimos a pedir alimentos, una despensa; no venimos a buscar pleito y hay compañeros que no pudieron venir y muchos tienen niños pequeños… hay programas como Liconsa que pueden dar bolsas de leche, alimentos. Que nos den una despensa, pero que sean conscientes de lo que nos van a dar para poder subsistir pues la contingencia se alargó… no se puede vivir con 150 pesos cada diez días, queremos comida, no queremos dinero.