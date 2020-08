Tras ataque a su casa, José Manuel Figueroa agradece las muestras de apoyo

El cantante José Manuel Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastian, repareció en redes sociales luego de que el domingo se reportara un ataque contra una casa en Cuernavaca que supuestamente es de su propiedad.

Escribió un mensaje en el que agradecía las muestras de cariño del público. “Todo bien mi gente, trabajando mucho en los últimos detalles de mi disco, gracias a todos por su cariño y por preocuparse por mi bienestar, los amo hoy y siempre #figo”, señaló.

De acuerdo al Diario de Morelos, los hechos ocurrieron cerca de las 15 horas en la calle Mesalina, de la colonia Delicias, cuando un grupo armado irrumpió en el lugar y comenzó a disparar contra el inmueble.

El sonido de los disparos alarmó a los vecinos, que llamaron a la policía.

José Manuel Figueroa no hizo mayor comentario más que la publicación en su cuenta de Instagram para dejar saber a sus seguidores que se encuentra bien. No aclaró si la propiedad atacada es de él o no y, en caso de que fuera suya, si tomará alguna medida legal o de protección.