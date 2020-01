Tras largo noviazgo, David Zepeda terminó con Lina Radwan

El actor David Zepeda reveló que terminó su noviazgo con la actriz Lina Radwan, aunque aún se aman “profundamente”. “Estamos solteros, terminamos nuestra relación, pero nos amamos profundamente y yo amo a su familia y ella ama a mi familia y estamos siempre cerca. Es alguien que voy a amar por siempre”, dijo a los medios de comunicación.

Acerca del por qué no se convirtieron en padres pese a haber estado casi una década juntos, el actor comentó que fue decisión de Lina. “Siempre me decía ‘aguantemos, aguantemos’ y no se dio”.

En julio de 2018 Lina se refirió a su romance con Zepeda y explicó que por salud mental prefería no compartir muchas imágenes y mensajes junto a él.

“No me gusta (publicar fotos con David Zepeda). Es salud mental a full. Menos chismes, más salud mental y mucha más felicidad en mi vida. Definitivamente fórmula ganadora”, explicó en Instagram, en donde también se refirió al asunto de formar una familia con él. “Por el momento no”, dijo cuando le preguntaron si ya pensaban convertirse en papás y a la pregunta de si le gustaría ser mamá, Lina dijo “mmmm tal vez”.

Y en enero de 2019 David Zepeda enfrentó una polémica luego de que una revista publicara que había terminado su noviazgo con Lina porque ella no aceptaba su bisexualidad.

Ante ello Zepeda dijo, “El anonimato, la manera más cobarde de difamación. Dicen que una mentira contada más de tres veces puede alguien tomarla como verdad. Quiero dejar claro aquí que no soy gay ni soy bisexual. Para mí no hay nada más hermoso que las mujeres”.