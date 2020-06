Tras reprochar la indiferencia de la gente, enfermera se suicida

Una enfermera de un hospital del estado de Guerrero decidió suicidarse no sin antes advertir que la indiferencia de los gobiernos y de algunos ciudadanos es lo que está poniendo en peligro vidas.

En su cuenta de Facebook, la trabajadora del Hospital Raymundo Abarca Alarcón, de Chilpancingo, relató el desgaste físico y moral que padecen los trabajadores del seguro social del sector salud que enfrentan la pandemia por el nuevo coronavirus.

“La sociedad sigue incrédula ante la situación por la cual estamos pasando. No, no son héroes sin capa, son personal de salud que día a día vela por tu familiar enfermo, que salieron de casa por que no tenían otra opción. Todos trabajamos por necesidad, pero hay prioridades, ellos no podían suspender sus labores y se enfrentaron para cuidar, alentar y estar al pendiente al pie de la letra las recomendaciones para el paciente. En la facultad nos educaron para perseverar la salud de nuestros pacientes, no para dañar o empeorar”, escribió María del Carmen en Facebook.

Cabe destacar que aunque se dijo que la enfermera se suicidó tras contagiarse de Covid-19, esta tarde, su padre aclaró que el fallecimiento no tuvo que ver con el coronavirus.

Medios locales señalan que la enfermera se quitó la vida el pasado 31 de mayo en su domicilio ubicado en la colonia Haciendita.