Triunfó el derecho a la vida, celebra Diócesis de Campeche

“Prevaleció el derecho a la vida en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, destacó el vocero de la Diócesis de Campeche, Gerardo Casillas González ante la negativa de despenalización del aborto en Veracruz, subrayando que los ministros se apegaron al marco jurídico mexicano.

“No se dejaron influenciar por ideología y su resolución fue jurídica, no entraron al fondo del proyecto al no haber un acto de aplicación necesario para que exista materia para resolver un amparo”, y reiteró que gracias a que los ministros actuaron conforme a derecho y no hay ideología se mantuvo el marco jurídico internacional que reconoce el derecho a la vida.

Consideró que se botó como los mexicanos esperaban con leyes que protejan la vida de todos principalmente a los más desprotegidos de esta nación, “los que están por nacer”.

Agradeció también las manifestaciones de apoyo en contra de la despenalización del aborto a través de caravanas en diversos puntos del país pues se sumó fuerza para obtener el fallo en favor de la vida, y que se salvaguardar la desición del pueblo de Veracruz.