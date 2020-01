Trump advierte a Irán: tiene 52 sitios en la mira

Estados Unidos tiene en el punto de mira 52 sitios en Irán y los atacará “muy pronto y muy duro” si Teherán actúa contra personal o bienes estadounidenses, amenazó el presidente de EU, Donald Trump.

A través de Twitter, indicó que el 52 corresponde al número de rehenes que durante más de un año hubo en la embajada estadounidense en Teherán desde finales de 1979.

“Irán está hablando muy audazmente sobre apuntar a ciertos activos de Estados Unidos como venganza por librar al mundo de su líder terrorista, que acababa de matar a un estadounidense e hirió gravemente a muchos otros, por no hablar de todas las personas que había matado a lo largo de su vida, incluyendo… Recientemente cientos de manifestantes iraníes. Ya estaba atacando a nuestra Embajada y preparándose para visitas adicionales en otros lugares. Irán no ha sido más que problemas durante muchos años. Que esto sirva como una ADVERTENCIA de que si Irán ataca a cualquier estadounidense, o activos estadounidenses, tenemos dirigido a 52 sitios iraníes (que representan a los 52 rehenes estadounidenses tomados por Irán hace muchos años), algunos a un nivel muy alto y importantes para Irán y la cultura iraní, y esos objetivos, e Irán mismo, serán golpeados muy rápidos y muy duros. ¡EE.UU. no quiere más amenazas!”, advirtió en la red social.