Trump se niega a cancelar la visita con AMLO pues es “su amigo y un hombre maravilloso”

Pese a los intentos y esmero por parte de los congresistas hispanos quienes solicitaban que el presidente de los EU no se distrajera, pues consideran que no ha atendido la pandemia como se esperaba aunado a la visita del presidente de México, el Presidente Trump decidió muy a su manera.

Sobre la copia del comunicado de los congresistas hispanos respondió:

“Gracias por su muy linda carta. Él [AMLO] es mi amigo y es un hombre maravilloso. Espero con ansias reunirme con el presidente. Va a ser bueno e importante para ambos, México y EU”,

Pese a este tipo de respuestas por parte del presidente Trump tambien deja entre ver la poca ética y congruencia por parte del presidente de México ya que pese a la pandemia e indicaciones para prevenir el contagio (las cuales no ha acatado), realización de giras y demás indicaciones que continúa sin respetar, le esta dando prioridad a una visita con el presidente el cual se regocija del muro fronterizo que se está construyendo.

Wall is moving fast in Texas, Arizona, New Mexico and California. Great numbers at the Southern Border. Dems want people to just flow in. They want very dangerous open Borders! https://t.co/gGuYzpTa9t

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2020