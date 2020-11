Twitter y Facebook toman medidas ante las proclamaciones de Donald Trump

Como engañosos señalaron Facebook y Twitter los pronunciamientos de Donald Trump, en donde se da como ganador de una elección muy cerrada antes de que termine el conteo de votos.

“Una parte o la totalidad del contenido compartido en ese tuit es controvertido y podría ser engañoso respecto al modo de participación en unas elecciones o en cualquier otro proceso cívico”, precisó Twitter.

En la publicación de Trump, el mandatario acusaba a sus rivales demócratas de tratar de “robar” los comicios.

“Estamos muy por delante, pero ellos tratan de robar la elección. Nunca les dejaremos hacerlo”, publicó Trump.

WHAT IS THIS ALL ABOUT? https://t.co/6487pYLZnL

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020