UN TOTAL DE 195 CARPETAS ABIERTAS EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

Tras señalar que toda investigación tiene su tiempo, pero que eso no quiere decir que no se avance en los asuntos, Silvia Moguel Ortiz, Vicefiscal estatal Anticorrupción indicó hasta el viernes pasado la Fiscalía tiene 195 carpetas abiertas, de las que 26 concluyeron por distintas situaciones.

Agregó que desde su creación, se ha avanzado en la consolidación de esta institución como en la atención a las personas que asisten y en las investigaciones.

-Tenemos investigaciones en curso que estamos llevando; los asuntos de corrupción son asuntos que no son de dos o tres días que dure la investigación, las investigaciones son lentas porque se requieren muchos datos y datos realmente científicos, no son dictámenes, no son cuestiones ni revisiones que se pueden hacer en dos o tres días –precisó.

-Toda investigación tiene su tiempo, pero eso no quiere decir que no se esté avanzando en los asuntos –insistió y, sobre investigaciones en curso, comentó los cortes se hacen semanales, el día viernes, para tener una estadística y, hasta el viernes pasado, sumaban 195 carpetas abiertas.

-No quiere decir que todas tengan que llegar con el juez, porque hay distintas formas como van concluyendo; hay 26 concluidas por distintas situaciones –apuntó y aseguró puede decir que la Fiscalía no tiene hasta el momento gran número de asuntos de corrupción graves, en la entidad.

-Afortunadamente Campeche hasta el momento no es que tenga un índice de corrupción muy grande, pero lo que tenemos que ver es precisamente cuidar ese índice no aumente… No todos los asuntos se judicializan. Las que se terminan no se judicializan; judicializada tenemos una y en este momento ya varias en proceso de judicialización, menos de diez. Las que se concluyen es que están limpias.