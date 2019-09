UN TOTAL DE 240 ESTABLECIMIENTOS PARTICIPARÁN EN MACRO SIMULACRO

Con la participación de escuelas, asociaciones civiles, organismos empresariales, y ciudadanía en general, este jueves se conmemorarán con un simulacro, los terremotos registrados el 19 de septiembre de 1985 y 2017, informó Edgar Hernández Hernández, secretario de Protección Civil.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la dependencia estatal, Hernández Hernández pidió a los campechanos participar en este macro simulacro, ante la convocatoria que hiciera el Gobierno Federal a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y recodar a las víctimas de ambos sismos.

Indicó a partir de las siete de la mañana se realizará una ceremonia cívica en la Plaza de la República y a las 10:00 horas en todo el país el macro simulacro en el país, con la participación de los tres órganos de gobierno, de empresas, sector educativo, académico, comercios, la participación de todos los sectores.

Agregó ya se registraron 240 establecimientos tanto públicos como privados para participar en este importante evento.

-Esto es importante porque permitirá medir a nivel nacional el nivel de preparación que tenemos los mexicanos, los campechanos para dar respuesta ante una emergencia. Cierto en Campeche no se presentan movimientos telúricos, no tenemos terremotos, pero no estamos exentos que algún día pudiera suceder –manifestó.

Comentó se identificará el evento de este jueves como si ocurriera en Oaxaca, con una intensidad de 8.6 grados en la escala de Ritcher y por lo tanto, muy destructivo.

Aseguró desde hace unos años la Dirección de Capacitación de la dependencia a su cargo, invita a toda la ciudadanía a participar en la evacuación de edificios y la respuesta ha sido buena; se trabaja con las escuelas, hay convenios con Cecytec, el Tribunal Superior de Justicia y se trabaja con las Universidades además de haberse implementado el programa “No es por presumir, pero yo sé prevenir”, para que tengan conocimiento los jóvenes sobre lo que debe hacerse en situaciones de esta naturaleza, sismos e inundaciones, que es lo que podría darse en nuestra entidad.